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Жителям Алтайского края предложили поучаствовать в этнографическом диктанте.

Новости
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Жителя Алтайского края смогут прринять участие в акции «Большой этнографический диктант», которая началась 3 ноября и продлится до 8.    

Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Участникам предстоит  ответить на 30 вопросов,  причем 20 – это общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, а 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран.

Жителям Алтайского края предложили поучаствовать в этнографическом диктанте.
Жителям Алтайского края предложили поучаствовать в этнографическом диктанте.

По статистике, число участников акции ежегодно растет. Если в 2016 году «Большой этнографический диктант» писали 90 тысяч человек из 1 страны, то в прошлом 2019 году количество участников было уже 454 тысячи человек из 42 стран.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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