Сенатор Белоусов поможет в продвижении «Алтайского лесного проекта»

Что нужно сделать власти и ученому сообществу для продвижения экологического проекта «Алтайский лесной проект». Этот вопрос на встрече обсудили сенатор, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов и известный эколог, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО в АлтГТУ, профессор Михаил Шишин.

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Они договорились о проведении и в дальнейшем необходимых встреч и консультаций для координации усилий по сохранению экологического равновесия в регионе. А сенатор Белоусов пообещал оказывать необходимое содействие для продвижения и реализации проекта на федеральном уровне.

Напомним, 21 сентября 2019 года Россия приняла Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. Главное условие - максимальное увеличение поглощающей способности российских лесов.

Но, по словам Шишина, в России существует всего два полномасштабных проекта по увеличению поглощения парниковых газов лесами. И «Алтайский лесной проект» - один из них.

По мнению ученого, именно этот проект и позволил нашей стране сделать заявление о возможности подписания климатического соглашения.

И теперь его реализация позволила бы привлечь в регион значительные средства на восстановление лесов, сохранение уникального экологического равновесия, за счет крупных промышленных предприятий, производство которых предполагает значительные выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов.