Боремся с ОРВИ. Алтайский министр объяснил, зачем школьникам продлили каникулы

Новости 06.11.2020 14:25 778

Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал о том, как будет организован учебный процесс в Алтайском крае после выхода школ с каникул. По его словам, основная проблема среди школьников – заболеваемость ОРВИ, именно с ней собираются бороться с помощью продления каникул.

«Мы поставили задачу – прервать цепочку, и продленные каникулы с этой задачей справились», - пояснил он.

Еще одна проблема – болеющие учителя и вот они, по данным минобра, болеют уже коронавирусом.

«Их не много, но для нас важен каждый», - заявил Костенко. Он напомнил, что часть учителей ведет несколько предметов, а нагрузка в среднем равняется 1,5. Поэтому в некоторых школах, по словам министра, было просто физически некому замещать отсутствующих.

Кстати, в регионе есть школы, которые уже вышли на учебу, в связи с тем, что каникулы внепланово у них начались раньше. Этим школам министерство, по словам Костенко, рекомендует уйти на каникулы вновь.

В итоге каникулы продлили, чтобы дополнительный «стресс» не испытывала система здравоохранения. А после 16 числа школам придется самостоятельно определяться с форматом работы.

Если до 20% обучающихся и учителей находятся на самоизоляции или болеют – то такую ситуацию министр назвал «зеленым режимом», когда школы работают в привычном формате для периода пандемии.

Кстати, родители, которые боятся коронавируса, могут принять решение о временном переводе ребенка на семейного обучение с временным отчислением из учебного заведения, пояснил он.

Если нетрудоспособных учителей в школе 20, то школам рекомендовано переходить на удаленное обучение, либо цикличное – две недели очно, две – дистант.

Если тридцать и более процентов педагогов - нетрудоспособны, то это "красный режим" и школы могут уходить на внеплановые каникулы.

Учебная четверть должна закончится 29 декабря.

При этом 8% учителей в возрасте 65 лет и старше. По указу губернатора они должны находится на самоизоляции. Но как признался Костенко, 8% - это значимая цифра для образования Алтайского края. Поэтому в школы региона направлено письмо, с призывом «поберечь» таких сотрудников.

По словам Костенко, в этом учебном году ожидается, что грипп может прийти раньше, то есть уже в декабре. Между тем мнения родителей в чате под трансляцией разделились. Часть из них выступает за введение ограничений на посещение всех учебных заведений, включая детские сады. Часть других родителей призвали составлять петицию против дистанционного обучения в школах.