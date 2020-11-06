Хроники ковида: за сутки в Алтайском крае умерло еще 13 человек с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больные были обнаружены на следующих территориях.

Барнаул – 78, Бийск –18, Рубцовск – 12, Алейск – 11, Заринск – 10, Славгород – 8, Завьяловский район – 7, Новоалтайск, Локтевский, Первомайский, Петропавловский, Тальменский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Белокуриха, Михайловский, Павловский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Мамонтовский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Баевский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Кытмановский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Хабарский районы - по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 20 568 человек, уже выздоровело всего 17 261 человек.

По состоянию на 6 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 449 человек.

Кроме этого, 2 441 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам. 5 329 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении,

1 471 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание.

Количество тяжелобольных – 602, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 180.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ – 503. Резервных коек- 681.

За сутки умерло 13 человек, от COVID-19 - 5. За весь период умерло 844 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 416 человека; иные причины привели к смерти 424 человек; на экспертизе – 4 человека.

Из 20 568 заболевших у 6105 выявлена внебольничная пневмония, у 8501 – у заболевших ОРВИ, в 5962 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 698 056 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 284,49 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6651 человек в день, количество тестирований с учётом повторных исследований - 7274 за минувшие сутки.