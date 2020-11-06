Местные инициативы. Как в алтайском селе отремонтировали дом культуры

Жители села Верх-Марушка в Целинном районе проявили инициативу и смогли отремонтировать свой дом культуры благодаря краевой программе и помощи депутатов. С группой активных селян встретился депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев, передает «Бийское телевидение».

Здание ДК было построено в 1961 году. Его всегда содержали в порядке, но пришло время для большого ремонта. И, прежде всего, в нем нуждалась крыша – вода заливала потолки, просели деревянные балки перекрытий.

Для небольшого села с двухсотлетней историей местный клуб – центр культурной жизни. Там проходят все общественные мероприятия и праздники, занимаются пять творческих секций, есть тренажерный зал и даже свой небольшой краеведческий музей с 300 экспонатами.

«Для нас клуб - единственное место, где мы можем выразить себя, свои таланты», - рассказала местная жительница Екатерина Станиченко.

Заведующий ДК Александр Федоров рассказал, что неравнодушные селяне создали инициативную группу. Оформили грант по краевой программе «Местные инициативы» и получили 700 тысяч из бюджета. Еще 15 тысяч добавил Бочкаревский сельсовет, а 70 тысяч – собрали сами местные жители. Также помог краевого Заксобрания Вадим Смагин.

Теперь у здания новая крыша, денег хватило и на косметический ремонт внутри. Осталось только заменить противопожарную сигнализацию. Но 100 000 рублей слишком неподъемная сумма для села, а в рамках гранта денег на нее уже нет.

Александр Прокопьев

Жители обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Он выделил нужную сумму и встретился с инициативной группой. Правда, с учетом пандемии в онлайн-режиме.

«Я с удовольствием поддержу ваше начинание. Вы делаете большую работу, объединяете людей. Рано или поздно пандемия закончится и мы встретимся у вас уже в отремонтированном доме культуры», - сказал Прокопьев.