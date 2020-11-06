Почему Республике Алтай пророчат банкротство?

У Республики Алтай и Тывы нет потенциала самостоятельного погашения задолженности. Об этом заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя изданию URA.RU банкротство Ингушетии, состоявшееся 4 ноября.

«Политсибру» ознакомился с данными министерства финансов Республики Алтай. Согласно им, государственный долг региона составляет 1,3 млн рублей. Это – бюджетные кредиты, однако ещё недавно у республики имелся также коммерческий кредит в размере 200 тысяч рублей. По доходам данные есть лишь на 1 июля. Согласно им, в республиканский бюджет поступило 3,8 млрд рублей.

Таким образом, очевидно, что ситуация в Республике Алтай значительно отличается от положения республик Ингушетия и Мордовия (последнюю Климанов тоже упомянул как возможного кандидата в банкроты). В этих республиках государственный долг превысил собственные доходы, в то время как на Алтае такого не наблюдается. Более того, регион продемонстрировал одни из лучших показателей роста промпроизводства в России.

Интересно, что Климанов не упомянул Республику Хакасия. Между тем, её губернатора Валентина Коновалова оппоненты обвиняли в активном использовании коммерческих кредитов, ухудшающих долговое положение региона.