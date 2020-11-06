Каникулы школьникам в Алтайском крае продлили до 16 ноября

Каникулы школьникам в Алтайском крае продлили до 16 ноября

В Алтайском крае в родительских чатах учителя рассказали о продлении каникул до 16 ноября.

«Уважаемые родители. На заседании оперштаба было принято решение о продлении каникул на неделю. В школу 16 ноября. Берегите детей, себя и своих близких!», - написала учитель одной из школ Барнаула.

При этом в школах намерены проводить консультации для 9 и 11 классов, вероятно их форму определят сами учебные заведения.

Как рассказали в пресс-службе региона, решение о продлении каникул принято на основании анализа текущей эпидемиологической ситуации в Алтайском крае и перспектив её развития.

По словам министра образования и науки Максима Костенко, мнения о необходимости введения дополнительного каникулярного времени неоднозначны и разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей.В то же время Губернатор призвал подходить к выработке такого решения взвешенно.

При этом после 16 ноября решение о возврате учеников за парты, будут принимать сами школы, «исходя из понятных критериев по уровню заболевания учителей и учащихся».

В каждом конкретном учебном заведении будет учитываться уровень заболеваемость среди учеников и учителей. При низком уровне заболеваемости учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдению масочного режима. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на «удаленку» по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30 процентов продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно.

Также родители школьников до улучшения эпидобстановки могут самостоятельно выбрать варианты продолжения обучения. Каким образом учителя будут вести одновременно два направления, если часть родителей решит перевести школьников на удаленку. а часть останется классе - не сообщается.

Однако, на вопросы родителей готов ответить министр образования региона Максим Костенко. Сегодня, 6 ноября, «Разговор с министром» пройдет в 13 часов в Instagram-аккаунте и в YouTube.