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Виктор Томенко оценил «памятник» Карлину на центральной площади Барнаула

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал установку памятника за антизаслуги предыдущему главе региона Александру Карлину «идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора идеи», передаёт правительственный ТГ-канал «Ленина, 59».

Ранее памятник был установлен на развалинах одного из бийских заводов. 5 ноября его автор переставил бюст на площадь Советов в Барнауле, возле здания краевого правительства. На своей странице в ВК он пояснил, что сделал это по просьбам земляков.

«По многочисленным просьбам земляков, переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину, у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!», – пояснил устроитель перфоманса.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ТГ-канал "Ленина,59"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (7)

1000

Гость

Тоесть Томенко характеризует всех жителей края как идиотов?Скоро и ему такой памятник поставят, с таким рвением обосрать народ

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Людмила
Гость, как-то Вы поспешили ответить за всех. Хамство и недостаток ума в этой акции очевидны. Этот автор и Вы, гость, значит ставите себя выше губернатора, хотя, кажется, не испробовали себя на подобной должности. Это отвратительно в любом человеке. Полное отсутствие культуры - вот о чём Вы оповестили весь Алтайский край, постарались. Вам бы сначала научиться вообще разговаривать, как это требуется от образованного человека, а Вы прямо так решили пропиариться. А на деле подписались под признанием в скудоуми.
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Владимир
Людмила, что то вы не туда походу свернули... а испробовать на должности губернатора любой сможет, ОХРАННИК ЖЕ РУКОВОДИТ СТРАНОЙ? ИЛИ УЖЕ ЗАБЫЛИ? А главы регионов бывшие охранники путина?
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гость

прекрасный памятник! Главное - зас-лу-жил!

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Гость

Боится, что и ему такой поставят. А Карлин заслужил!!!

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алтаец

Вообще то кто не знает Томенко зять Карлина

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Гость

Маэстро кросава!!!! Поддерживаем!!!!! От души прям поржали..... Хотя плакать надо))))

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