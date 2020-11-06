Виктор Томенко оценил «памятник» Карлину на центральной площади Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал установку памятника за антизаслуги предыдущему главе региона Александру Карлину «идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора идеи», передаёт правительственный ТГ-канал «Ленина, 59».
Ранее памятник был установлен на развалинах одного из бийских заводов. 5 ноября его автор переставил бюст на площадь Советов в Барнауле, возле здания краевого правительства. На своей странице в ВК он пояснил, что сделал это по просьбам земляков.
«По многочисленным просьбам земляков, переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину, у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!», – пояснил устроитель перфоманса.
Полицейские задержали женщину, которая пыталась осквернить памятник Ленину в Барнауле на площади Советов
прекрасный памятник! Главное - зас-лу-жил!
Боится, что и ему такой поставят. А Карлин заслужил!!!
Вообще то кто не знает Томенко зять Карлина
Маэстро кросава!!!! Поддерживаем!!!!! От души прям поржали..... Хотя плакать надо))))
Тоесть Томенко характеризует всех жителей края как идиотов?Скоро и ему такой памятник поставят, с таким рвением обосрать народ