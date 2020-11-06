Виктор Томенко оценил «памятник» Карлину на центральной площади Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал установку памятника за антизаслуги предыдущему главе региона Александру Карлину «идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора идеи», передаёт правительственный ТГ-канал «Ленина, 59».

Ранее памятник был установлен на развалинах одного из бийских заводов. 5 ноября его автор переставил бюст на площадь Советов в Барнауле, возле здания краевого правительства. На своей странице в ВК он пояснил, что сделал это по просьбам земляков.

«По многочисленным просьбам земляков, переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину, у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!», – пояснил устроитель перфоманса.