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Алтайские коммунисты отменили митинги и шествия 7 ноября из-за коронавируса

Новости
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7 ноября 2020 года КПРФ не будет проводить традиционное массовые акции в честь годовщины Октябрьской социалистической революции. Всему виной пандемия, сообщила «Политсибру» депутат парламента Алтайского края, первый секретарь рубцовского горкома партии Вероника Лапина.

«Мы приняли решение отказаться от шествий и митингов из-за ситуации с коронавирусом. Но в этот день проведем возложение цветов к памятникам Ленину», - уточнила она.

Возложение пройдет в Барнауле, Бийске, Алейске, Новоалтайске, Горняке, Рубцовске, Змеиногорске и ряде сел.

Напомним, каждый год 7 ноября партия проводила в Алтайском крае массовые мероприятия. Самое масштабное – традиционно в краевой столице. Участие в них принимали сотни сторонников и членов партии.

Наша родина — революция! Фоторепортаж с праздничного митинга КПРФ

Наша родина — революция! Фоторепортаж с праздничного митинга КПРФ

Новости

Всего в акции приняли участие порядка 200 человек

81

 

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Товарищ

Ну вот и все! КПРФ окончательно потеряла свои позиции в Алтайском крае, став карманной партией! Им конечно не о чем заявлять и нечего требовать, некого защищать! Все хорошо, сидите по домам, берегите себя!

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