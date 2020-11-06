Алтайские коммунисты отменили митинги и шествия 7 ноября из-за коронавируса

7 ноября 2020 года КПРФ не будет проводить традиционное массовые акции в честь годовщины Октябрьской социалистической революции. Всему виной пандемия, сообщила «Политсибру» депутат парламента Алтайского края, первый секретарь рубцовского горкома партии Вероника Лапина.

«Мы приняли решение отказаться от шествий и митингов из-за ситуации с коронавирусом. Но в этот день проведем возложение цветов к памятникам Ленину», - уточнила она.

Возложение пройдет в Барнауле, Бийске, Алейске, Новоалтайске, Горняке, Рубцовске, Змеиногорске и ряде сел.

Напомним, каждый год 7 ноября партия проводила в Алтайском крае массовые мероприятия. Самое масштабное – традиционно в краевой столице. Участие в них принимали сотни сторонников и членов партии.