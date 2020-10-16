Алтай вышел в лидеры России по росту промышленности

Новости 06.11.2020 12:05 554

Республика Алтай заняла четвёртое место в рейтинге регионов РФ по росту промышленного производства в январе-сентябре 2020 года, опубликованном «РИА Новости».

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство в республике выросло на 20,6%. По данным Алтайкрайстата, локомотивами роста стало обрабатывающее производство (+38,9%), а также сфера водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов (+28,9%).

Заметим, что рост показало всего лишь немногим более трети регионов РФ (34 субъекта). Из регионов Сибирского федерального округа промпроизводство помимо Алтая росло лишь в Хакасии (+3,3%), а также Иркутской области (+2,9%).

Наихудшие результаты в России показала Республика Тыва. Здесь промпроизводство обрушилось на 38,5%, это произошло, в основном, за счёт снижения добычи полезных ископаемых (сократилось на 43,5%).

Что касается Алтайского края, то здесь промышленность «съёжилась» на 1,3%.