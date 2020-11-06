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Алтай вышел в лидеры России по росту промышленности

Новости
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Республика Алтай заняла четвёртое место в рейтинге регионов РФ по росту промышленного производства в январе-сентябре 2020 года, опубликованном «РИА Новости».

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство в республике выросло на 20,6%. По данным Алтайкрайстата, локомотивами роста стало обрабатывающее производство (+38,9%), а также сфера водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов (+28,9%).

Заметим, что рост показало всего лишь немногим более трети регионов РФ (34 субъекта). Из регионов Сибирского федерального округа промпроизводство помимо Алтая росло лишь в Хакасии (+3,3%), а также Иркутской области (+2,9%).

Наихудшие результаты в России показала Республика Тыва. Здесь промпроизводство обрушилось на 38,5%, это произошло, в основном, за счёт снижения добычи полезных ископаемых (сократилось на 43,5%).

Что касается Алтайского края, то здесь промышленность «съёжилась» на 1,3%.
В каком состоянии промышленность Алтайского края оказалась к октябрю 2020 года

В каком состоянии промышленность Алтайского края оказалась к октябрю 2020 года

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Индекс промышленного производства в Алтайском крае за девять месяцев текущего года снизился на 1,3%

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Гость

в республике Алтай есть промышленность? О!!!!

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