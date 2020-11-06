Барнаульский фельдшер: «С октября у нас идет война, главными мальчиками для битья оказываемся мы»

Новости 06.11.2020 10:20 1739

Юлия Ланге работает на станции скорой помощи в Барнауле - год. И на большую его часть пришлась пандемия. Она рассказала, что из-за коронавируса новичков стали отправлять на вызовы в одиночку, чего раньше никогда не было.

«Раньше новичков не отправляли на вызовы в одиночку, а как начался ковид — меня сразу одну в ковидную бригаду закинули. Не знаю, о чем они наверху там думали, но нас, кажется, очень мало. Поэтому мы привлекаем медиков с других подстанций: тех, кто хочет подзаработать. Но сейчас особо никто не горит желанием. Не удивительно — тут ужасная обстановка», - говорит она.

По словам девушки, бригаде могут разом дать трех пациентов, например, чтобы отвезти их в больницу. И всех троих приходится грузить в один машинный салон. Если среди этих троих есть тяжелый пациент, бригада звонит и говорит, что остальных двоих обслужить не сможет.

«К старичкам приезжаешь — они обессиленные. Воспринимают нас как последнюю надежду. Потому что ни в поликлинике они никого не дождались, ни в аптеке лекарств не нашли. А мы приехали наконец-то», рассказывает она.

По ее словам многие люди стремятся во что бы то ни стало попасть в больницу:

«Люди в панике. Они считают, что в больнице будут под надзором врачей, что в случае чего им смогут помочь. У пациентов постоянный довод: «Вдруг вы уедете, а мне плохо станет». Они боятся быть предоставленными сами себе. Девушка с температурой 37 градусов и сатурацией в норме чуть ли не плакала, просила, чтобы я ее забрала», - поясняет фельдшер.

Она также рассказала «Важным историям», что с октября в Барнауле «идет война с врачами приемных, со старшими врачами и со всеми, кем только можно»:

«Главными мальчиками для битья оказываемся мы: не туда повезли, поздно привезли, такие глупые, не знаем, что делать. А мы просто работаем по приказу. Просто ждем, когда это закончится».