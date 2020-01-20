Сколько лет дали бывшему мэру Рубцовска за мошенничество?

Новости 06.11.2020 9:50 390

5 ноября рубцовский городской суд признал бывшего мэра Рубцовска Владимира Ларионова виновным в мошенничестве (в особо крупном размере, с использованием служебного положения) и приговорил его к четырём годам тюрьмы. Впрочем, условно. Кроме того, Ларинову назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Ранее – в 2016 году – Ларионов уже признавался виновным – в превышении должностных полномочий. Сообщалось, что он выдал своей подчинённой муниципальную квартиру. Однако от наказания экс-мэр был освобождён прямо в зале суда, по причине амнистии в честь 70-летия Победы. На этот раз наказание он всё же понёс, пускай и условное.

По данным следствия, с 2013 по 2015 год Ларионов обманом «вытянул» с некоего предпринимателя более миллиона рублей. За эти деньги бывший (а на тот момент – действующий) мэр обещал решить вопрос с выплатой денег, которые предпринимателю должно было МУП «Рубцовские тепловые сети» за ремонт железнодорожных подъездных путей.

При этом, в действительности повлиять на МУП Ларионов не мог и заранее знал об этом.