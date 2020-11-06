Окончательное решение о начале учебной четверти в Алтайском крае вновь отложено

На заседании оперштаба Алтайского края 5 ноября был рассмотрен вопрос о продлении школьных каникул. Министерство образования и науки Алтайского края и региональное управление Роспотребнадзора считают возможным возобновление учебного процесса с 9 ноября. Но глава региона Виктор Томенко полагает, что текущая эпидобстановка, рост числа инфицированных, показатели смертности говорят о необходимости дать школьникам и учителям ещё одну неделю. По мнению губернатора, следует с 9 ноября начать занятия в удалённом режиме, а с 16 ноября начать полноценные уроки в очном формате. Однако, как отмечают в оперштабе, окончательное решение будет принято 6 ноября.

В целом отмечена некоторая стабилизация в распространении коронавируса. К примеру, по словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, снижается количество заболеваний ОРВИ, замедлились темпы прироста числа пневмонии, снижается удельный вес положительных результатов на коронавирус от количества обследованных. Отмечено также, что скорые теперь успевают обслужить вызовы за сутки без переноса – на следующие.

Тем не менее больницы продолжают работать в напряженном режиме, в аптечных сетях по-прежнему наблюдается дефицит некоторых лекарств, количество тяжелых пациентов в госпиталях края приближается к 600. Поэтому в оперштабе обсудили возможность введения новых ограничений, к примеру, о запрете посещения ТЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых.