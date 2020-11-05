Чем отличились главы Двух Алтаев в соцсетях в октябре?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошёл в тройку руководителей субъектов РФ, чья упоминаемость в соцсетях в октябре увеличилась значительнее всех прочих. Глава же Республики Алтай Олег Хорохордин занял первое место среди всех российских губернаторов по доле негативных упоминаний. Это следует из результатов исследования, опубликованного «Центром политической конъюнктуры».

В связи с приходом второй волны коронавируса упоминаемость большинства губернаторов в социальных сетях выросла. Сильнее всего прибавил Николай Любимов (+50 позиций), второе место поделили Денис Бацуев и Виктор Томенко (+19 позиций у каждого). Что касается руководителей регионов Сибирского федерального округа, то их упоминаемость также выросла, за исключением Игоря Кобзева, Шолбан Кара-оола и Андрея Травникова.

Рейтинг упоминаемости глав регионов Сибири:

17 место по РФ – Игорь Кобзев (Иркутская область): -13 позиций;

24 место по РФ – Сергей Цивилёв (Кузбасс): +15 позиций;

25 место по РФ – Александр Усс (Краснодарский край): +17 позиций;

31 место по РФ – Виктор Томенко (Алтайский край): +19 позиций;

38 место по РФ – Александр Бурков (Омская область): +11 позиций;

50 место по РФ – Валентин Коновалов (Республика Хакасия): +16 позиций;

52 место по РФ – Андрей Травников (Новосибирская область): -7 позиций;

64 место по РФ – Шолбан Кара-оол (Республика Тыва): -10 позиций;

72 место по РФ – Сергей Жвачкин (Томская область): +9 позиций;

78 место по РФ – Олег Хорохордин (Республика Алтай): +2 позиции.

Что касается тональности упоминаний, то здесь отличился Олег Хорохордин, ставший лидером РФ по количеству негативных отзывов. Их доля составила 25,6%, в то время как позитивными оказалось менее 3%. Эксперты ЦПК связывают это с борьбой вокруг возврата выборов мэра Горно-Алтайска. В довершение к прочим бедам, 3 ноября Хорохордин заболел коронавирусом. Доля негатива в отношении Виктора Томенко составила 6,8%. Положительных упоминаний оказалось почти втрое меньше – 2,4%. Это может быть связано с вышедшей на федеральный уровень историей о переполненном морге.

При этом среднероссийский показатель разницы между количеством положительных и отрицательных комментариев составляет лишь 0,4%.

Лучше всех в Сибири отзывались о Главе Тывы Шолбане Кара-ооле. Он занял 5 место по РФ по доле упоминаний в позитивном ключе, составившей 11,39%. Меньше всего сибиряки хвалили губернатора Омской области Александра Буркова (82 место по РФ), количество положительных упоминаний о нём оказалось немногим выше 1%.