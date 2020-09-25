В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки

Новости 05.11.2020 18:25 544

Аналитики «Дом.РФ» по просьбе РБК оценили сколько времени нужно жителям разных регионов, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

По их рассчетам, Алтайском крае для этого требуется не менее 2 лет. Только два региона в Сибири могут «похвастаться» такими сроками. Кроме Алтайского края столько же придется копить жителям республики Тыва. В остальных территориях требуется до 2 лет, а в некоторых - меньше.

За полтора года. к примеру можно накопить на первоначальный взнос Красноярске и Хакассии. Интересно, что такой же срок необходимо собирать на первоначальный взнос ,к примеру в Московской области.