В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки

Аналитики «Дом.РФ» по просьбе РБК оценили сколько времени нужно жителям разных регионов, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

По их рассчетам, Алтайском крае для этого требуется не менее 2 лет. Только два региона в Сибири могут «похвастаться» такими сроками. Кроме Алтайского края столько же придется копить жителям республики Тыва. В остальных территориях требуется до 2 лет, а в некоторых - меньше.

За полтора года. к примеру можно накопить на первоначальный взнос Красноярске и Хакассии. Интересно, что такой же срок необходимо собирать на первоначальный взнос ,к примеру в Московской области.

В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки