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В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки

Новости
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Аналитики «Дом.РФ» по просьбе РБК оценили сколько времени нужно жителям разных регионов, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. 

По их рассчетам,  Алтайском крае для этого требуется не менее 2 лет. Только два региона в Сибири могут «похвастаться» такими сроками. Кроме Алтайского края столько же придется копить жителям республики Тыва. В остальных территориях требуется до 2 лет, а в некоторых -  меньше.

За полтора  года. к примеру можно накопить на первоначальный взнос  Красноярске и Хакассии.  Интересно, что такой же срок необходимо  собирать на первоначальный взнос ,к примеру в Московской области.

В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки
В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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