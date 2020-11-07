Жители Алтайского края могут дистанционно подключить eSIM МТС

Новости компаний 05.11.2020 18:50 564

МТС сообщила о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию технологии eSIM в России. Виртуальные SIM-карты доступны для подключения абонентам во всех регионах присутствия МТС.

eSIM — встраиваемый чип в устройстве, заменяющий электронную SIM-карту. Технология позволяет использовать профиль оператора в девайсах с eSIM. Технология набирает популярность – за первые девять месяцев 2020 года в России было куплено в 2,5 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем годом ранее. Устройства с eSIM заняли 9% рынка РФ.

МТС сделала доступным дистанционное подключение eSIM без посещения салонов связи и курьерской доставки. Электронный тариф можно просто купить онлайн на странице mts.ru/esim. Процесс займёт всего несколько минут. На сайте необходимо выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Пользователи, которые не имеют возможности самостоятельно зарегистрировать электронную SIM-карту, могут купить eSIM в ряде офисов продаж МТС и в магазинах М.Видео. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер. Точную информацию о наличии eSIM в салонах связи можно получить в контактном центре МТС.