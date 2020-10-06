Буевич подвинули. Два аутсайдера медиарейтинга БГД в октябре выбились в лидеры

Рейтинги 05.11.2020 16:45 645

В октябре Александр Гросс поднял свою медийность с «нулевой» отметки до первого места, такой же взлет совершил и Алексей Маликов. А спикера БГД Галину Буевич, которая за счет своего статуса, обычно легко оказывалась впереди всех в медиарейтинге, в октябре сместили на третью строчку.

Лидерство Александра Гросса в прошедшем месяце можно назвать сезонным. Депутат, который также возглавляет барнаульский филиал СГК, отчитался о подготовке к зимнему отопительному сезону. Энергетика цитировали почти все краевые СМИ. А как депутат Гросс, принял участие в нескольких мероприятиях ко дню пожилого человека и таким образом заработал несколько упоминаний на сайте мэрии.

Чуть отстал от Гросса Алексей Маликов. В октябре он был одним из самых активных спикеров гордумы. Он дал большое интервью «Амителу», которое так и не вышло полностью, однако даже выдержки из этой беседы разлетелись по СМИ. Маликов заявил, что статистика по коронавирусу в крае занижается в несколько раз, а также честно рассказал о нагрузке на частную медицину.

А вот медиаактивность спикера БГД в октябре была крайне низкой. Галину Буевич упоминали в основном только в сообщениях о том, кто из чиновников переболел или заразился ковидом, но несмотря на это, председатель БГД не покинула тройку лидеров.

На четвертом месте Юрий Ряполов, которого активно упоминали как потенциального кандидата на пост краевого бизнес-омбудсмена.

Замыкает пятерку лидеров глава фракции справедливороссов в гордуме Оксана Молодых. Она вошла в региональный совет «Справедливой России». Такое решение было принято на конференции как раз в октябре. По сравнению с сентябрем, Молодых потеряла в рейтинге сразу несколько строчек.

Пятерка лидеров медиарейтинга в октябре:

Остальные места распределились так:

По традиции часть депутатов завершила месяц с «нулевой» активностью в СМИ:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.