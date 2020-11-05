За сутки в Алтайском крае умерло еще 11 человек с коронавирусом. Оперштаб опубликовал новые данные

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи подтверждены в слудующих территориях: Барнаул – 63, Бийск – 21, Рубцовск – 14, Новоалтайск – 12, Заринск – 10, Первомайский район – 9, Ребрихинский район – 7, Алейск – 6, Славгород, Павловский район – по 5 заболевших, Залесовский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропаловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы – по 2 человека, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 20 339 человек, уже выздоровело 17 088 человек.

По состоянию на 5 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 406 человек. Кроме этого, 2 566 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам. 5 548 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 1 471 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят долечивание на дому.

Количество тяжелобольных – 589, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 183.

За сутки умерло 11 человек с коронавирусом, из них 7 непосредственно от тяжелого течения инфекции. За весь период умерло 831 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 411 человек; иные причины привели к смерти 416 человек; на экспертизе – 4 человека.

В крае развернуто 5574 койки, к кислороду подключеы 2735, с ИВЛ – 503. Резервных коек на сегодня - 599.

Количество тяжелобольных пациентов в крае - 589, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 183.

Из 20 339 заболевших: у 6059 больных подтверждена внебольничная пневмония, у 8341 заболевших - ОРВИ, в 5939 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 691 405 человек.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 289,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6404 человек в день, с учетом повторных анализов за сутки сделан 6951 тест.