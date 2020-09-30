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Алтайские общественники за год добились возбуждения 20 «экологических» уголовных дел

Новости
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Более 20 уголовных дел возбуждено в Алтайском крае за год по сигналам НКО «Гласность». Организация проводила рейды по местам незаконных рубок и свалок, проверяло использование бюджетных средств и подала более 50 заявлений и обращений в Минприроды и прокуратуру Алтайского края.

В частности, «Гласность» мониторила состояния памятников природы «Озеро Горькое» и «Озеро Песьяное». Это привело к выезду сюда всех надзорных органов и возбуждением уголовных дел по фактам незаконных рубок, возведения домиков отдыха и рыбалки, устройство на территории ООПТ свалки навоза и захламления природы бытовым мусором. В итоге навозная свалка и незаконные постройки ликвидированы, а лес расчищен от бытового мусора местными природоохранными структурами.

По итогам мониторинга общественниками заказника «Касмалинский» возбуждены уголовные дела по факту незаконных строительства и рубок сосны, а также подтверждением захламления ленточного бора. В Угловском районе вскрыты механизмы контрабанды леса под прикрытием «Закона о валежнике». За владельцев нелегальных пилорам взялась полиция.

В прокуратуру края и Рослесхоз России заявлено о масштабных нарушениях в Бобровском лесничестве. По мнению общественников, их совершает подведомственное алтайскому Минприроды госучреждение.
Экологи перечислили главные проблемы «Двух Алтаев»

Экологи перечислили главные проблемы «Двух Алтаев»

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Нелегальные рубки леса, загрязнение рек золотодобытчиками, нерегулируемый сбор дикоросов и нерегулируемый туризм

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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