Бийской пенсионерке из старого барака передумали давать квартиру?

Новости 05.11.2020 14:30 1933

Бийская пенсионерка Елена Ерофеева рассказала «Политсибру», что администрация города пообещала переселить её из ветхого барака в новую квартиру, однако затем отказалась от своих обещаний.

Пенсионерка рассказала, что живёт в единственной муниципальной квартире в доме, остальные соседи давно съехали. По словам Ерофеевой, 20 апреля в мэрии ей показали план новой квартиры в доме на ул. Социалистической, 22 и предложили эту квартиру в качестве нового жилья. Женщина согласилась и подписала соответствующий документ. Однако, в конце июля ей заявили, что застройщик эту квартиру перепродал, так как город не смог её выкупить. Никакой альтернативы взамен предложено не было.

«Я живу одна в этом бараке. Замерзаю. Меня как обнадёжили, что будет квартира до 31 октября, так я не купила ни дров, ни угля. У меня в квартире так же, как на улице, единственно, что нету ветра», – рассказала Елена Ерофеева.

С конца сентября пенсионерка начала еженедельно звонить в соответствующий отдел с вопросами о переселении. В ответ ей предлагали ожидать звонка, который поступит сразу, как только с квартирой будет ясность. В октябре Елена Ерофеева записалась на личный приём, на котором ей сообщили, будто бы она, якобы, сама отказалась от получения квартиры. Подтвердить это документально чиновники не смогли.

5 ноября Елена Ерофеева снова звонила в мэрию, однако в ответ услышала лишь, что никакой информации по квартире пока нет и когда будет – неизвестно. «Политсибру» направил в горадминистрацию соответствующий запрос.