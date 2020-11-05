Бийской пенсионерке из старого барака передумали давать квартиру?

Бийская пенсионерка Елена Ерофеева рассказала «Политсибру», что администрация города пообещала переселить её из ветхого барака в новую квартиру, однако затем отказалась от своих обещаний.
Пенсионерка рассказала, что живёт в единственной муниципальной квартире в доме, остальные соседи давно съехали. По словам Ерофеевой, 20 апреля в мэрии ей показали план новой квартиры в доме на ул. Социалистической, 22 и предложили эту квартиру в качестве нового жилья. Женщина согласилась и подписала соответствующий документ. Однако, в конце июля ей заявили, что застройщик эту квартиру перепродал, так как город не смог её выкупить. Никакой альтернативы взамен предложено не было.
«Я живу одна в этом бараке. Замерзаю. Меня как обнадёжили, что будет квартира до 31 октября, так я не купила ни дров, ни угля. У меня в квартире так же, как на улице, единственно, что нету ветра», – рассказала Елена Ерофеева.
С конца сентября пенсионерка начала еженедельно звонить в соответствующий отдел с вопросами о переселении. В ответ ей предлагали ожидать звонка, который поступит сразу, как только с квартирой будет ясность. В октябре Елена Ерофеева записалась на личный приём, на котором ей сообщили, будто бы она, якобы, сама отказалась от получения квартиры. Подтвердить это документально чиновники не смогли.
Дополнительно выделить субъектам РФ 50 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья 27 августа распорядился российский премьер-министр Михаил Мишустин
У меня сейчас похожая ситуация! Мне тоже сначала показали план квартиры а потом вообще сказали что квартира вам не положена! И предложили мне маневренное жилье на один год и выкупную стоимость! смысл не в этом интересно они всем сначала показывают план квартиры а потом говорят что по той или иной причине квартиры не будет!?
Позорище увольнять и привлекать к уголовной ответственности нерадивых чиновников ,если бы женщина не обратилась в сми так бы ещё ни один год мурыжили гнать ссаной тряпкой с госслужбы!!!