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Бийской пенсионерке из старого барака передумали давать квартиру?

Новости
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Бийская пенсионерка Елена Ерофеева рассказала «Политсибру», что администрация города пообещала переселить её из ветхого барака в новую квартиру, однако затем отказалась от своих обещаний.

Пенсионерка рассказала, что живёт в единственной муниципальной квартире в доме, остальные соседи давно съехали. По словам Ерофеевой, 20 апреля в мэрии ей показали план новой квартиры в доме на ул. Социалистической, 22 и предложили эту квартиру в качестве нового жилья. Женщина согласилась и подписала соответствующий документ. Однако, в конце июля ей заявили, что застройщик эту квартиру перепродал, так как город не смог её выкупить. Никакой альтернативы взамен предложено не было.

«Я живу одна в этом бараке. Замерзаю. Меня как обнадёжили, что будет квартира до 31 октября, так я не купила ни дров, ни угля. У меня в квартире так же, как на улице, единственно, что нету ветра», – рассказала Елена Ерофеева.

С конца сентября пенсионерка начала еженедельно звонить в соответствующий отдел с вопросами о переселении. В ответ ей предлагали ожидать звонка, который поступит сразу, как только с квартирой будет ясность. В октябре Елена Ерофеева записалась на личный приём, на котором ей сообщили, будто бы она, якобы, сама отказалась от получения квартиры. Подтвердить это документально чиновники не смогли.

5 ноября Елена Ерофеева снова звонила в мэрию, однако в ответ услышала лишь, что никакой информации по квартире пока нет и когда будет – неизвестно. «Политсибру» направил в горадминистрацию соответствующий запрос.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Гость

Позорище увольнять и привлекать к уголовной ответственности нерадивых чиновников ,если бы женщина не обратилась в сми так бы ещё ни один год мурыжили гнать ссаной тряпкой с госслужбы!!!

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Кристина

У меня сейчас похожая ситуация! Мне тоже сначала показали план квартиры а потом вообще сказали что квартира вам не положена! И предложили мне маневренное жилье на один год и выкупную стоимость! смысл не в этом интересно они всем сначала показывают план квартиры а потом говорят что по той или иной причине квартиры не будет!?

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Гость
Кристина, страна должна знать своих «героев» называйте имена и должности кто такой ушлый?! Требуйте своё вам обязаны предоставить то жильё которое изначально было заявлено все по закону и ни в коем случае не соглашайтесь на другие условия ухудшающие ваши условия проживания!
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