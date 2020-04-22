Обь вновь стала самой грязной рекой России

Новости 05.11.2020 13:35 464

К такому выводу пришли специалисты минприроды России. При подготовке ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ». С текстом доклада ознакомился «Коммерсант».

Лидерство в антирейтинге Обь держит с 2018 года. Тогда она обогнала Волгу по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения.

Специалисты отмечают, что в Оби есть почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допустимые концентрации превышены в 9–10 раз. А вот кислорода практически в 4 раза меньше, чем необходимо - всего 1,06 миллиграмма на литр (минимально допустимо — 4 миллиграмма на литр).

С 2017 года из Оби не берут воду для питья, из-за заводов Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска. Далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями, пишет издание.

Напомним. по итогам весеннего национального эко-рейтинга Алтайский край потерял две позиции, спустившись на два пункта вниз. Бывший глава минприроды Владимир Попрядухин объяснил это агрессивной политикой регионов в предоставлении данных.