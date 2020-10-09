Политтехнолог считает письмо алтайской оппозиционерки пиаром без последствий для главы республики

Новости 05.11.2020 12:35 531

Политтехнолог, директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев считает, что письмо оппозиционерки Марии Деминой президенту не будет иметь никаких последствия для главы республики.

«Скорее всего, это политический шантаж со стороны оппозиции. При возникновении каких-либо ситуаций, связанных с угрозами, у нас предусмотрено обращение в полицию. А всё, что начинают писать президенту и начинают об этом кричать, то это чисто пиаровский ход», - прокомментировал он ситуацию «Клубу регионов»

При этом Малышев указал на то, что практически во всех регионах, особенно в депрессивных, возникают вспышки конфликтов с оппозицией, когда приходит новый губернатор.

«За этими конфликтами чаще всего стоят политические мотивы. Оппозицию еще плюсом вдохновляет ситуация вокруг России, когда на постсоветском пространстве происходят вспышки с выводом людей на улицы. Кроме того, впереди выборы в Госдуму, перед которыми оппозиция также активизируется», - считает он.

Впрочем, прокуратура республики Алтай начала уголовно-процессуальную проверку данных, размещенных в СМИ, о давлении на семью депутата Госсобрания со стороны советника главы республики.