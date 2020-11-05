«Никто «зиг хайль» не кричал, портрет Гитлера не нёс». День народного единства в Барнауле отметили «Русским маршем» (ФОТО)

4 ноября – в День народного единства – в Барнауле прошёл согласованный с администрацией города «Русский марш». Оргкомитет отметил, что когда в 2008 году начинались марши, в них участвовало по 70-100 городов России и стран СНГ. В 2020 году попытались выйти всего три города, однако, по словам организаторов, «нормально и достойно вышли и прошли в этом году только в Барнауле».

Марш 2020 года прошёл впервые за семь лет. Последние подобные мероприятия имели место в 2013 (митинг в гайд-парке на площади Свободы) и 2014 (пикеты) годах. С тех пор воцарилось затишье, прерванное только в текущем году. «Русский марш» в Барнауле включал в себя непосредственно марш и митинг в сквере им. Германа Титова. Шествие с песнями и речёвками двигалось до сквера по улице 80-й Гвардейской дивизии от ул. Петра Сухова. Всё мероприятие продлилось примерно с 13:00 до 16:00.

«Народу было человек 60-70, ещё кого-то не пустили на митинг – там всё огорожено было, автобусы стояли с Росгвардией, полицейские обследовали пришедших металлоискателем. По дороге мегафон сдох, поэтому на митинге пришлось так разговаривать, но всё слышно было. Мужик пришёл, на Чапаева похожий, с красным флагом (не от организаций – сам по себе), в кожаном плаще и рассказывал, что дьявол не дремлет и надо вести священную войну. Но в целом всё нормально прошло, без провокаций – никто «зиг хайль» не кричал, портрет Гитлера не нёс», – рассказал «Политсибру» один из участников «Русского марша».

По словам участников, состав был довольно пёстрым – присутствовали и социалисты, и даже либералы. В частности, с хабаровским флагом пришёл известный барнаульский общественник Виктор Рау, написавший у себя в соцсетях, что видел на митинге представителей «Яблока» и ЛДПР. Интересно, что основной темой митинга стала не столько национальная, сколько социальная повестка с антикапиталистической риторикой.