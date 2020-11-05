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Вдове убитого в драке на Старом Базаре в Барнауле Павла Рохлова посоветовали обратиться еще в одно ток-шоу

Новости
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Светлана Рохлова пожаловалась на своей странице в Инстаграм на грязь и ложь во время участия в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. 

«Если бы знала, что будет у вас грязь выдуманая на ровном месте! Никогда бы не поехала....», - написала она.

Женщина написала, что на шоу намекнули на то, что она увела мужа из предыдущей семьи, а, по ее словам, он ушел оттуда за 6 лет до знакомства с ней. Еще один эпизод  - выплаченная ранее компенсация Павлу Рохлову за полумиллионные часы, разбитые в драке.

Подписчики Светланы посочувствовали женщине и  посоветовали обратиться за помощью в другое ток-шоу – «Мужское и женское», ведущими которого выступают Александр Гордон и Юлия Барановская.

«Надеюсь Гордон и Юлия, и суд помогут восторжествовать справедливости», - написала одна из них.

Передача с участием Светланы Рохловой вышла в эфир 14 октября.  Светлана Рохлова на шоу встретитилась с Лилей Ворогушиной.
 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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