Вдове убитого в драке на Старом Базаре в Барнауле Павла Рохлова посоветовали обратиться еще в одно ток-шоу

Светлана Рохлова пожаловалась на своей странице в Инстаграм на грязь и ложь во время участия в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

«Если бы знала, что будет у вас грязь выдуманая на ровном месте! Никогда бы не поехала....», - написала она.

Женщина написала, что на шоу намекнули на то, что она увела мужа из предыдущей семьи, а, по ее словам, он ушел оттуда за 6 лет до знакомства с ней. Еще один эпизод - выплаченная ранее компенсация Павлу Рохлову за полумиллионные часы, разбитые в драке.

Подписчики Светланы посочувствовали женщине и посоветовали обратиться за помощью в другое ток-шоу – «Мужское и женское», ведущими которого выступают Александр Гордон и Юлия Барановская.

«Надеюсь Гордон и Юлия, и суд помогут восторжествовать справедливости», - написала одна из них.

Передача с участием Светланы Рохловой вышла в эфир 14 октября. Светлана Рохлова на шоу встретитилась с Лилей Ворогушиной.

