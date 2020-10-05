Акции глав Двух Алтаев по итогам октября показали умеренное падение

Рейтинги 05.11.2020 10:50 587

Умеренное падение акций 7 из 10 сибирских губернаторов, включая глав Двух Алтаев, по итогам октября отметило агентство «Политброкер».

По версии «Политброкера» акции практически всех губернаторов регионов Сибирского федерального округа, включая губернатора Алтайского края Виктора Томенко и Главы Республики Алтай Олега Хорохордина, ползли вниз. Последний, к тому же, заболел в начале ноября коронавирусом.

Исключением стали главы Красноярского края, а также республик Тыва и Хакасия. Что касается последних, то напомним, что их акции и без того уже пребывают на низком уровне. Так, в начале октября агентство «Минченко Консалтинг» в своём рейтинге поместило руководителей этих регионов в «красную зону» и отметило высокую вероятность их отставок.

5 ноября на бирже губернаторов отмечается падение акций губернатора Омской области Александра Буркова и болеющего коронавирусом главы Кузбасса Сергея Цивилёва.