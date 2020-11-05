Сергей Белоусов выступил на пленарном заседании Совета Федерации

3 ноября Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнение порядка проведения ежегодного очередного общего собрания членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

По действующему законодательству, напоминает Белоусов, общее собрание членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества собирается не реже одного раз в год. При этом о каждом очередном или внеочередном общем собрании членов товарищества полагается уведомить в обязательном порядке, в том числе, в форме электронного сообщения. Однако, как показывает практика, многие садоводы и огородники не имеют электронного адреса и товарищества вынуждены направлять информацию почтовым письмом с уведомлением. Стоимость почтовых услуг немаленькая и в крупных товариществах расходы на уведомления могут достигать ста и более тысяч рублей. Все они по-сути, ложатся на плечи членов товарищества, так как изымаются из фонда, формируемого за счет членских взносов. Кроме того, многие граждане не успевают принять участие в общем собрании, поскольку дата и время собрания определяются исключительно правлением. В таком случае общее собрание признается не состоявшимся и требует от товарищества несения новых затрат на уведомления.

Как отметил сенатор, изменения в закон имеют целью исключение необходимости уведомления каждого собственника о проведении общего собрания. В частности, предлагается наделить членов товарищества правом определять в Уставе товарищества конкретный день, время, место проведения, повестку ежегодного очередного общего собрания членов товарищества, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на ежегодном общем собрании.

Федеральный закон также гарантирует уведомление об общем собрании всех заинтересованных лиц, если оно проводится по иным вопросам, не указанным в Уставе.

Данная мера позволит обеспечить наиболее благоприятное время для собрания, исходя из общей позиции участников, максимальную явку и легитимность принимаемых решений, поможет избежать дополнительных затрат и конфликтных ситуаций, возникающих по причине невозможности принятия участия в обсуждении, - резюмировал парламентарий.