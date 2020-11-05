В Алтайском крае зарегистрировано более 22 тысяч заболеваний ОРВИ

По данным алтайского Роспотребнадзора, в регионе с 26 октября по 01 ноября зарегистрировано 22,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Специалисты отмечают превышение недельных порогов заболеваемости среди взрослого населения, однако отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей они снизились на 15%.

При этом ведомство напоминает, что в крае продолжается кампания по вакцинаци против гриппа. При этом бесплатные прививки (за счет федерального бюджета) уже получили 1 014 200 человек. Всего за эти средства планируется вакцинировать 1,222 млн человек, то есть около половины населения края.

Остальным предлагается поставить прививку за счет собственных средств или работатодателя. Однако, по данным ведомства, на конец октября такую прививку сделали только 7599 человек.

Напомним, вакциной «Совигрипп» ранее вакцинировался губернатор края Виктор Томенко.