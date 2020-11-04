Девять жителей Алтайского края умерли от COVID-19 за сутки

221 новый инфицированных коронавирусом, 557 тяжелобольных и 12 смертей в том числе девять непосредственно от ковида - таковы итоги минувших суток, которые на 4 ноября подвел оперативный штаб в Алтайском крае.
За сутки число больных прибавилось за счет населенных пунктов:
Барнаул – 74,
Бийск – 19,
Рубцовск – 11,
Заринск – 10,
Павловский район – 9,
Новоалтайск, Мамонтовский район – 8,
Алейск, Первомайский район – 7,
Славгород, Локтевский район – 6,
Белокуриха, Алтайский район, Романовский, Тальменский районы – 5,
Яровое, Заринский, Новичихинский, Рубцовский районы – 4,
Поспелихинский, Родинский районы – 3,
Егорьевский, Кулундинский, Табунский, Чарышский районы – 2,
Благовещенский, Завьяловский, Косихинский, Петропаловский, Ребрихинский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему.
С учетом дневного прироста общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 20 113 человек, в том числе 1 488 детей. С начала пандемии выздоровело 16 902 (+182 за минувшие сутки) человека. А умерло - 820 пациентов.