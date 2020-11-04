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Девять жителей Алтайского края умерли от COVID-19 за сутки

Новости
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221 новый инфицированных коронавирусом, 557 тяжелобольных и 12 смертей в том числе девять непосредственно от ковида - таковы итоги минувших суток, которые на 4 ноября подвел оперативный штаб в Алтайском крае.

Доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае снизилась впервые за месяц

Доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае снизилась впервые за месяц

Новости

За сутки число больных прибавилось за счет населенных пунктов: 

Барнаул – 74,
Бийск – 19,
Рубцовск – 11,
Заринск – 10,
Павловский район – 9,
Новоалтайск, Мамонтовский район – 8,
Алейск, Первомайский район – 7,
Славгород, Локтевский район – 6,
Белокуриха, Алтайский район, Романовский, Тальменский районы – 5,
Яровое, Заринский, Новичихинский, Рубцовский районы – 4,
Поспелихинский, Родинский районы – 3,
Егорьевский, Кулундинский, Табунский, Чарышский районы – 2,
Благовещенский, Завьяловский, Косихинский, Петропаловский, Ребрихинский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему. 

С учетом дневного прироста общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 20 113 человек, в том числе 1 488 детей. С начала пандемии выздоровело 16 902 (+182 за минувшие сутки) человека. А умерло - 820 пациентов.

По данным на 4 ноября в инфекционных госпиталях находятся 2,3 тысячи человек, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Еще 2,5 тысяч - с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 5,5 тысяч человек являются бессимптомными вирусоносителями и лечатся дома. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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