Доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае снизилась впервые за месяц

Новости 04.11.2020 9:40 1298

За неделю с 28 октября по 3 ноября доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае составила 92%, впервые за месяц снизившись. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На 3 ноября в крае выздоровело 18 из почти 20 тысяч заразившихся коронавирусом граждан. За неделю выздоровело более тысячи человек. Однако коэффициент выздоровления впервые за месяц снизился – на 3%. Ранее он составлял 95%.

При этом, по сравнению с общероссийскими и общесибирскими показателями, ситуация в Алтайском крае не самая плохая. Среди регионов Сибирского федерального округа наименьший процент выздоровевших зафиксирован в Томской области (65%), Республике Алтай (67%) и Кузбассе (73%). Ближайшими соседями Алтайского края в рейтинге выступают Республика Тыва (90%) и Иркутская область (84%).

В целом по Сибири с заболеванием справились уже 126 982 человека. Индекс составляет 79%, что по - прежнему выше общего по России - 75%. По итогам прошедшей недели СФО – один из двух федеральных округов страны с самым большим процентом выздоровевших пациентов наравне с ПФО.