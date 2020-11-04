Доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае снизилась впервые за месяц

За неделю с 28 октября по 3 ноября доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае составила 92%, впервые за месяц снизившись. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
На 3 ноября в крае выздоровело 18 из почти 20 тысяч заразившихся коронавирусом граждан. За неделю выздоровело более тысячи человек. Однако коэффициент выздоровления впервые за месяц снизился – на 3%. Ранее он составлял 95%.
При этом, по сравнению с общероссийскими и общесибирскими показателями, ситуация в Алтайском крае не самая плохая. Среди регионов Сибирского федерального округа наименьший процент выздоровевших зафиксирован в Томской области (65%), Республике Алтай (67%) и Кузбассе (73%). Ближайшими соседями Алтайского края в рейтинге выступают Республика Тыва (90%) и Иркутская область (84%).
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