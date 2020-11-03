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Все вынесли. Как из барнаульского магазина посуды делают ковидный госпиталь (фоторепортаж)

Новости
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Раз, два, взяли -  на демонтаж товаров и стеллажей барнаульского "Посуда-центра" привлекли десятки волонтеров и студентов. Площадь в 15 тысяч квадратных метров пришлось освобождать в короткие сроки, совсем скоро здесь начнется обустройство первого в Алтайском крае ковидного госпиталя, расположенного вне медицинского учреждения. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова. 

Экстренно съезжать пришлось и все арендаторам центра.

При этом сам "Посуда-центр" не закрывается. Магазин переедет в другое здание, с местом определятся в течение месяца.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

гость

Огромная работа проделана! Низкий поклон всем! А сколько еще впереди!

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Зойка
Да, всем кто трудился огромное спасибо! А вот кому сказать " спасибо" за то что такой госпиталь устраивают в бывшем цехе??? Мы от счастья должны сдохнуть??? В Кемерове настоящий госпиталь строят. Молодец губернатор. Хотя там людям всегда везло с губернаторами. Когда же у нас появится достойный???
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