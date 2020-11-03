Все вынесли. Как из барнаульского магазина посуды делают ковидный госпиталь (фоторепортаж)

Новости 03.11.2020 18:30 1685

Раз, два, взяли - на демонтаж товаров и стеллажей барнаульского "Посуда-центра" привлекли десятки волонтеров и студентов. Площадь в 15 тысяч квадратных метров пришлось освобождать в короткие сроки, совсем скоро здесь начнется обустройство первого в Алтайском крае ковидного госпиталя, расположенного вне медицинского учреждения. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

Экстренно съезжать пришлось и все арендаторам центра.

При этом сам "Посуда-центр" не закрывается. Магазин переедет в другое здание, с местом определятся в течение месяца.