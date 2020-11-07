Сельская ипотека Россельхозбанка помогла улучшить жилищные условия более 600 семьям Алтая

Новости компаний 03.11.2020 17:45 924

В Алтайском крае и Республике Алтай с начала 2020 года более 600 семей оформили льготную сельскую ипотеку Россельхозбанка на общую на сумму более 900 млн руб. Кроме того, еще порядка 500 заявок одобрено, и клиенты находятся в поиске подходящего объекта. Средняя сумма кредита - около 2 миллионов рублей.

По данным Алтайского филиала Россельхозбанка, значительная часть заявок оформляется на приобретение домов с земельными участками или с целью покупки квартир. Лидерами по Алтайскому краю стали Первомайский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский и Бийский районы. В Республике Алтай - Майминский, Онгудайский и Чемальский районы.

По программе сельской ипотеки приобрести дом, квартиру или земельный участок для строительства можно во всех сельских районах и в малых городах Алтая численностью до 30 тысяч населения, таких как Белокуриха, Яровое, Алейск. При этом иметь сельскую прописку не обязательно. Она - отличный аргумент в пользу выдачи кредита, но необязательное условие.

Для первоначального взноса достаточно 10% от стоимости недвижимости и в качестве него разрешено использовать материнский капитал. Возраст заемщика – от 21 до 75 лет. Льготная ипотека не предусматривает никаких ограничений по семейному положению, наличию детей и их числу.

Сельская ипотека выдается в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Эта программа разработана Министерством сельского хозяйства России, а уполномоченным банком, выдающим ипотечные кредиты, является Россельхозбанк.

Годовая ставка льготной сельской ипотеки установлена Минсельхозом до 3%. В Россельхозбанке кредит можно получить по ставке от 2,7% годовых при условии личного страхования. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Выдаётся кредит на срок до 25 лет. Сумма кредита на приобретение жилья - до 3 млн рублей. Порядок получения сельской ипотеки не отличается от стандартного, разве что к сроку согласования прибавляется время рассмотрения заявки в Минсельхозе.

Принять участие в программе можно только один раз - тем заёмщикам, которые захотят оформить такую ипотеку ещё раз, будет отказано. Также программа предусматривает невозможность продажи приобретённого помещения в течение пяти лет с момента покупки, даже в случае окончания залоговых обязательств.

«Среди жителей Алтайского края и Республики Алтай сельская ипотека достаточно востребована. Банк в свою очередь старается повысить доступность программы для населения и готов к увеличению выдач сельской ипотеки. Есть возможность подачи заявки на официальном сайте Россельхозбанка и специальном цифровом сервисе «Свое. Жилье», который запущен Банком совсем недавно и должен помочь всем жителям края и республики, особенно проживающим в отдаленных уголках, сделать сельскую ипотеку еще доступней», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Узнать более подробную информацию и получить примерный расчет по сельской ипотеке можно в любом офисе Алтайского филиала Россельхозбанка или на сайте www.rshb.ru.