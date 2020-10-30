Прокуратура проверит заявление депутата Республики Алтай о давлении со стороны советника губернатора

Новости 03.11.2020 16:58 899

Прокуратура Республики Алтай начала проверку заявления республиканского депутата-коммуниста Марии Деминой. Она обвинила советника главы региона Валерия Барабанова в шантаже и давлении на семью. О чем написала в письме президенту (оно было частично опубликовано на «Политсибру»).

«Прокуратурой Республики Алтай по опубликованному в средствах массовой информации сообщению депутата республики Алтай Деминой М.Ф. об оказании на ее семью давления со стороны советника главы Республики Алтай по вопросам внутренней политики организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», - уточнили в ведомстве.

Алтайский депутат написала письмо Путину с жалобой на губернатора Хорохордина и его советника Новости 30.10.2020 17:35

Материалы также были направлены в региональный Следком.

Напомним, Демина заявила, что Барабанов встретился с ее супругом и «начал запугивать и шантажировать его проверками, увольнением с волчьим билетом, чтобы я отказалась от своего мнения и публично заявила, что ошибалась в отношении главы региона».

Говоря про мнение, она имеет ввиду призыв 14 оппозиционных депутатов Госсобрания Республики Алтай к импичменту губернатора Олега Хорохордина.

В пресс-службе правительства в комментарии «Политсибру» ее письмо назвали недопустимым для депутата, а изложенные факты не соответствующими действительности.