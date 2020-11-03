«Почему врачи сдыхают на работе»? Алтайских медиков возмутили обстоятельства смерти коллеги

Новости 03.11.2020 17:15 5689

Барнаульский анестезиолог записала обращение и разместила его в социальных сетях. Поводом стала смерть и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы №10 Юрия Кочетова.

Женщина спрашивает у регионального министерства здравоохранения, "почему кому-то из заболевших представляется отдельная палата с ковидом, а кто-то будет до последнего ходить на работу и сдыхать там?.. Почему у нашего руководства такая политика двойных стандартов?.. Почему врачи сдыхают на работе?»

Юрий Кочетов скончался после нескольких недель борьбы с заболеванием, похожим на коронавирус. Причем родственники заявили, что его якобы не отпускали на больничный, так как некому работать.

По информации «Банкфакса», родственники обратились за помощью к депутату Барнаульской городской думы Оксане Молодых, заявив, что результаты исследования на коронавирус доктора были готовы, однако скрывались от семьи. В итоге депутат Госдумы Александр Терентьев (в приемную которого и обратились родственики) направил запрос в прокуратуру.

По словам Оксаны Молодых, Кочетов заболел в октябре и предполагал по признакам наличие коронавирусной инфекции. Спустя неделю после сдачи теста, результаты ему еще не были предоставлены.

Юрий Кочетов ранее говорил ей по телефону, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ, в связи с чем он продолжал работать.

«Однако некоторое время назад назад он почувствовал себя гораздо хуже. Врач позвонил на работу и поставил коллег перед фактом, что выйти туда он просто не в состоянии. Тогда ему позволили проходить лечение дома», - пишет ИА «Банкфакс». Кстати, по данным Политсибру, Юрий Кочетов действительно находился на больничном с 13 октября.

2 ноября стало известно, что Юрий Кочетов скончался. В минздраве Алтайского края «Политсибру» сообщили, что по данному случаю проводится проверка.

По результатам проверки будут сделаны выводы, дано заключение. Однако, с ее результатами могут быть ознакомлены только законные представители пациента лично при обращении в Министерство здравоохранения Алтайского края.

Согласно п.1 и п. 2 ст.13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинского помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений лицами, которым они стали известны при исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, сообщил минздрав.

Вероятнее всего, свою проверку теперь начнет и прокуратура.