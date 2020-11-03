«Почему врачи сдыхают на работе»? Алтайских медиков  возмутили обстоятельства смерти коллеги

Барнаульский анестезиолог записала обращение и разместила его в социальных сетях. Поводом стала смерть и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы №10 Юрия Кочетова.
Женщина спрашивает у регионального министерства здравоохранения, "почему кому-то из заболевших представляется отдельная палата с ковидом, а кто-то будет до последнего ходить на работу и сдыхать там?.. Почему у нашего руководства такая политика двойных стандартов?.. Почему врачи сдыхают на работе?»
Юрий Кочетов скончался после нескольких недель борьбы с заболеванием, похожим на коронавирус. Причем родственники заявили, что его якобы не отпускали на больничный, так как некому работать.
По информации «Банкфакса», родственники обратились за помощью к депутату Барнаульской городской думы Оксане Молодых, заявив, что результаты исследования на коронавирус доктора были готовы, однако скрывались от семьи. В итоге депутат Госдумы Александр Терентьев (в приемную которого и обратились родственики) направил запрос в прокуратуру.
По словам Оксаны Молодых, Кочетов заболел в октябре и предполагал по признакам наличие коронавирусной инфекции. Спустя неделю после сдачи теста, результаты ему еще не были предоставлены.
Юрий Кочетов ранее говорил ей по телефону, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ, в связи с чем он продолжал работать.
«Однако некоторое время назад назад он почувствовал себя гораздо хуже. Врач позвонил на работу и поставил коллег перед фактом, что выйти туда он просто не в состоянии. Тогда ему позволили проходить лечение дома», - пишет ИА «Банкфакс». Кстати, по данным Политсибру, Юрий Кочетов действительно находился на больничном с 13 октября.
2 ноября стало известно, что Юрий Кочетов скончался. В минздраве Алтайского края «Политсибру» сообщили, что по данному случаю проводится проверка.
По результатам проверки будут сделаны выводы, дано заключение. Однако, с ее результатами могут быть ознакомлены только законные представители пациента лично при обращении в Министерство здравоохранения Алтайского края.
Согласно п.1 и п. 2 ст.13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинского помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений лицами, которым они стали известны при исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, сообщил минздрав.
Вероятнее всего, свою проверку теперь начнет и прокуратура.
Список памяти медиков пополнится еще одной фамилией... Такого высокого уровня заболеваемости среди медиков нет ни в одной стране. Это результат скотского отношения к медикам со стороны властей.
скольких людей он заразил,пока ходил на работу?за отказ выдать больничный нужно отдавать под суд его руководство.
У врачей существует круговая порука и ,что бы врача посадили за смерть пациента ,я такого не знаю!!! У каждого врача есть своё маленькое кладбище!!!
Удивительно... А анализы и состояние здоровья Алексея Навального разглашали на всю страну и все их обсуждали
Хуже нет сволочей, чем начальство из врачей. В 2008 году эта нехорошая редиска Медведев разделил медицинское сообщество пополам, разрешив главРвачам тасовать зарплатный фонд по своему усмотрению. С тех пор для мед.персонала главРвач и главбух- враги номер один. Отсюда все беды. Пока у главРвача не отберут деньги и не сделают зависимую зарплату (не более 1,5 раза от средней по больнице) толку не будет...
Господи... Уважаемые врачи... Ставьте вы раком уже всех этих властьпридержащих! Терпеть Вам дальше некуда. Народ (по крайней мере, адекватная его часть) за Вас! Не везите заболевших глав, ипутатов и тому подобных в лучшую больницу с отдельной палатой, везите в "могильник" для простого народа, кладите там в коридоре "до выяснения обстоятельств", через неделю-две пусть приходит результат их теста, тогда и начинайте лечить.