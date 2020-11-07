Молодежь Алтайская края приглашают к участию во Всероссийском проекте «Время карьеры»

Новости компаний 03.11.2020 16:44 907

Проект «Время карьеры» – одно из самых масштабных Всероссийских мероприятий, направленных на построение карьеры молодых людей.

Он объединяет работодателей, экспертов, кадровые агентства, образовательные организации, студенческую молодежь.

«Время карьеры» реализуется в 30 городах России, в том числе в Барнауле. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова стал площадкой проекта в Алтайском крае. Мероприятия в рамках акции пройдут в АлтГТУ 19−20 ноября.

Участники посетят выставки работодателей, прослушают открытые лекции и мастер-классы, пройдут экспресс-собеседования и, возможно, найдут работу.Кроме того, желающие смогут принять участие в конкурсе среди молодых специалистов «Золотая стажировка» победитель, которого получит возможность пройти стажировку в партнерской компании.

Мероприятие проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей», Минобрнауки России, Росмолодежью и Уральским федеральным университетом при поддержке Фонда президентских грантов.