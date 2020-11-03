Алтайский губернатор разбираться с оперативностью медпомощи и недостатком лекарств поручил главам городов и районов

Новости 03.11.2020 15:16 1507

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил глава территорий задачи, оценить, насколько можно людям дозвониться в поликлиники районов или городов, а также рассказал, на что должны обратить особое внимание руководители муниципалитетов в период пандемии.

В частности, им предстоит обратить внимание на оказание экстренной и неотложной помощи, обеспечении лекарственными средствами аптек региона. К примеру, если препараты отсутствуют в аптеке конкретного населенного пункта. Необходимо выяснить причину – ажиотаж или отсутствие поставок «и, исходя из ситуации, обращаться в Министерство здравоохранения Алтайского края, Росздравнадзор для дальнейшего решения сложившейся ситуации», сообщает официальный сайт региона.

«Очень важно, чтобы люди могли просто в лоб дозвониться и точно знать, что им ответили. Может быть, на той стороне сидит не врач - волонтер, студент, который из нашего университета или медицинского колледжа, но он точно записал человека, телефон для связи, первичные характеристики состояния и передал врачу, который или отзвонится, или подъедет, или пригласит в поликлинику, назначит время», - обозначил одну из задач Виктор Томенко.

Кстати, он сообщил, что в поликлиники Барнаула теперь дозвониться просто.

«Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка - и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было», - резюмировал Губернатор края.

Напомним, министр здравоохранения алтайского края Дмитрий Попов находится на больничном, тест на коронавирус у него оказался положительным.