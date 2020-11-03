Легенды, благотворительность, выборы: как алтайские думцы укрепляли свою медийность в октябре

В октябре первая тройка медиарейтинга депутатов Госдумы от Алтайского края, которую традиционно составляет «Политсибру», несколько изменилась. Единороссы Даниил Бессарабов и Александр Прокопьев сохранили лидирующие позиции. А справедливоросс Александр Терентьев заметно усилился и снова вошел в топ рейтинга.

Даниил Бессарабов остался в тройке лидеров благодаря поддержке партии и своему новому проекту в соцсетях. Так, «Единая Россия» включила его в топ самых перспективных одномандатников с высокими шансами на переизбрание в следующий созыв ГД. Также в октябре депутат запустил в своих соцсетях рубрику с легендами Барнаула. Первой стала история о проклятии, будто бы нависшем над Барнаулом: о том, как известный промышленник Акинфий Демидов перед смертью якобы проклял свои предприятия, в том числе и Сереброплавильный завод в Барнауле. Пост активно цитировали во всех краевых СМИ.

На второй строчке, как и в сентябре, Александр Прокопьев. В прессе, в основном, писали о его благотворительной деятельности. Депутат приобрел бактерицидный рециркулятор и бесконтактный термометр для призывного пункта, а также передал несколько тысяч литров средства для санитарной обработки рук в медицинские и образовательные учреждения.

На третьем месте лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. В октябре его ожидаемо переизбрали руководителем регионального отделения на новый срок. Также он дал комментарии некоторым краевым СМИ - рассказал об инициативах партии и своих планах идти на выборы в Госдуму в 2021 году.

Результаты первой тройки медиарейтинга ГД:

Легенды, благотворительность, выборы: как алтайские думцы укрепляли свою медийность в октябре

Полный рейтинг алтайских думцев в октябре:

Легенды, благотворительность, выборы: как алтайские думцы укрепляли свою медийность в октябре

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.