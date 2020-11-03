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В Алтайском  крае не исключают продления школьных каникул.

Новости
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Окончательное решение примет оперштаб в четверг 5 ноября.  А пока на оперативном совещании в правительстве региона обсудили текущую ситуацию. В настоящий момент школьники Алтайского края находятся на каникулах,   работают только детские сады.  Однако, по словам министра образования края Максима Костенко, посещае6мость детских садов на прошлой неделе еще снизилась по сравнению с неделей ранее.  Детские сады посещало только 55% ребятишек. Он заявил, что во всех муниципалитетах было принято решение не взимать деньги за питание ребёнка, если тот не ходит в детсад.

В итоге, как сообщили "Вести-Алтай", что будет с каникулами, пояснил губернатор края Виктор Томенко:

В четверг на штабе мы обсудим ситуацию, что мы сделаем с 9 числа — продлеваем каникулы или выходим с каникул — как это всё будет выглядеть, сказал он.

Напомним, школьники Алдтайского края  вышли на каникулы по графику. Однако сроки каникул продлили на неделю. Закончиться они должны были 8 ноября.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

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гость

конечно, не хочется продления каникул и дистанта. Но, если дети выйдут, ситуация станет еще более ужасающей. Как говорят педиатры, дети не болеют, как взрослые. Но дети не сами по себе живут, они в семьях. С начала учебного года ситуация усугубилась по ковиду, и она еще более усложнится.

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Гость
гость,Это точно!У нас в школе есть больные ,но в кано подаем статистику по нулям.Вот как так?
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