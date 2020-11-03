В Алтайском крае не исключают продления школьных каникул.

Окончательное решение примет оперштаб в четверг 5 ноября. А пока на оперативном совещании в правительстве региона обсудили текущую ситуацию. В настоящий момент школьники Алтайского края находятся на каникулах, работают только детские сады. Однако, по словам министра образования края Максима Костенко, посещае6мость детских садов на прошлой неделе еще снизилась по сравнению с неделей ранее. Детские сады посещало только 55% ребятишек. Он заявил, что во всех муниципалитетах было принято решение не взимать деньги за питание ребёнка, если тот не ходит в детсад.

В итоге, как сообщили "Вести-Алтай", что будет с каникулами, пояснил губернатор края Виктор Томенко:

В четверг на штабе мы обсудим ситуацию, что мы сделаем с 9 числа — продлеваем каникулы или выходим с каникул — как это всё будет выглядеть, сказал он.

Напомним, школьники Алдтайского края вышли на каникулы по графику. Однако сроки каникул продлили на неделю. Закончиться они должны были 8 ноября.