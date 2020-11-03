Сенатор Белоусов рассказал о новом проекте закона по контроле за пестицидами и агрохимикатами

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов на очередном заседании представил новый правительственный законопроект.

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Он касается совершенствования и усиления государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В том числе при ввозе в Россию.

Сенатор акцентировал внимание коллег на том, что в настоящее время в РФ в сельскохозяйственном производстве ежегодно применяется, по разным оценкам, от 65 тыс. до 156 тыс. тонн химических средств защиты растений (пестицидов) и более 3 млн. тонн удобрений (агрохимикатов). Общая площадь в пересчете на действующее вещество превышает 70 млн. гектаров.

До 1 августа 2011 года контроль и надзор за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами в сельскохозяйственном производстве осуществлял Россельхознадзор. Но с 2011 года на государственном уровне такой контроль в России отсутствует. При этом, в Минсельхоз России и в Россельхознадзор регулярно поступают обращения по вопросам нанесения вреда здоровью граждан, домашних животных, личным подсобным хозяйствам, источникам воды вследствие бесконтрольного применения пестицидов.

Сергей Белоусов привел в пример ситуацию 2019 года, когда во многих регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел.

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В новой редакции законопроекта разграничение полномочий федеральных контрольно-надзорных органов при осуществлении государственного контроля (надзора) предлагается закрепить в специальном Положении о госконтроле, правом по утверждению которого, будет наделено правительство.

Законопроектом также предусмотрено определение специализированных пунктов пропуска через государственную границу России для ввоза пестицидов и агрохимикатов и возможность внесения в информационную систему прослеживаемости сведений о них, а также об операциях, связанных с их оборотом.

Сенатор предложил поддержать законопроект. Он уверен, что новые нормы будут способствовать соблюдению установленных регламентов и правил, а также позволят исключить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.