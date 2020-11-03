Губернатор Томенко лично проверит работу бийских больниц

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Бийск во вторник, 3 октября, с рабочим визитом. Глава региона посетит местные больницы и проверит, как они работают в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.

«Посмотрим здесь на месте, в Бийске, как идет работа по подготовке к развертыванию новых медицинских мощностей, новых возможностей», - сказал Томенко.

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Он уже провел совещание с участием руководства городской администрации и бийской Думы.

Губернатор сообщил, что уделит внимание основным текущим ситуациям и проблемам. В частности, посетит медицинские учреждения.

«Сегодня значительно увеличено число мест в наших ковидных госпиталях, развернуто почти 55 тысяч коек. И есть понимание, учитывая волнообразность развития эпидпроцесса, что потребуются еще койки, потому что большое количество тяжелых людей требуют лечения в стационаре», - отметил Виктор Томенко.

Он напомнил, что в целом по краю заполняемость ковидных госпиталей дошла почти до 90%, а в отдельных муниципалитетах почти 100%.

Напомним, недавно медики центральной горбольницы в Бийске публично призвали присвоить учреждению статус ковидного госпиталя. Сейчас они выполняют всю ту же работу, что и коллеги из госпиталей, но ограничены в действия и финансах.