Количество коронавирусных пациентов в Алтайском крае приближается к 20 тысячам

Новости 03.11.2020 13:25 1131

По данным оперштаба, за сутки в Алтайском крае диагноз коронавирус подтвердился еще у 225 человек. Это жители Барнаула – 70, Бийска –21, Алейска – 12, Заринска, Новоалтайска, Топчихинского района – по 11 заболевших, Рубцовска, Первомайского, Тальменского районов – по 9 заболевших, Белокурихи, Славгорода – по 7 заболевших, Змеиногорского, Новичихинского районов – по 6 заболевших, Благовещенского района – 5, Калманского, Крутихинского, Шипуновского районов – по 4 заболевших, Камня-на-Оби, Рубцовского района – по 3 заболевших, Алейского, Косихинского, Локтевского, Поспелихинского, Табунского районов – по 2 заболевших, Бурлинского, Кулундинского, Курьинского районов – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19 892 человека, уже выздоровело – 16 720 человек.

На 3 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 350 человек. Кроме этого, 2 551 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам.5 689 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении,

1 505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное лечение.

Минздравом края развернуто 5443 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек на 3 ноября - 532.

Количество тяжелобольных пациентов – 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.

За сутки умерло 9 человек, из них от COVID-19 - 8. За весь период умерло 808 человек, в том числе от коронавирусной инфекции – 395 человек; иные причины привели к смерти – 409 человек; на экспертизе – 4 человека.

Из общего числа заболевших в 5981 случаях подтверждена внебольничная пневмония, в 8015 – ОРВИ, в 5896 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 678683 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил к сегодняшнему дню 290,3 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 5885 человек в день, с учетом повторных анализов - за сутки сделано 6236 тестов.