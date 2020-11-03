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Бывшего бийского полицейского-антикоррупционера осудили за незаконную банковскую деятельность

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Суд признал виновными в незаконной банковской деятельности бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции в Бийске и бизнесмена. Об этом сообщает региональный Следком.

«С сентября 2015 по апрель 2018 года в Бийске действовала преступная группа в составе директора одного из ООО и сотрудника полиции. Участники осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их счета средств клиентов, которые впоследствии обналичивали», - сказано в сообщении.

За три года сообщники смогли привлечь в свой бизнес около 57 млн рублей. И получили с них доход в 3,6 млн.

Бывшему полицейскому вменили сокрытие факт незаконного бизнеса, не давал делу хода даже после информации от налоговой. Он получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей, бизнесмен – четыре года и такой же штраф.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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