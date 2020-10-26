Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Новости 03.11.2020 12:32 581

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Instagram. Таким образом, он стал уже седьмым главой региона в СФО, зараженным COVID-19.

«Уважаемые жители Республики Алтай, к сожалению, коронавирус не обошел меня стороной. При плановом тестировании получил положительный результат», - сказал Олег Хорохордин.

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Он добавил, что заболевание проходит бессимптомно, его состояние – удовлетворительное. Но в ближайшие время он будет работать дистанционно.

«Правительство республики, все министерства и ведомства работают в плановом режиме», - добавил Хорохордин.

Глава региона напомнил, что на Алтае уже более 8 тысяч зараженных, из них выздоровело около 5,5 тысяч. Он призвал всех носить маски, пользоваться антисептиками, сохранять социальную дистанцию и минимизировать контакты и поездки.

Как ранее сообщал «Политсибру», коронавирусом уже переболели губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тывы Шолбан Кара-оол. Чуть позже – губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Затем стало известно о положительном тесте у главы Кузбасса Сергея Цивилева. Шестым был глава Иркутской области Игорь Кобзев.