Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Instagram. Таким образом, он стал уже седьмым главой региона в СФО, зараженным COVID-19.
«Уважаемые жители Республики Алтай, к сожалению, коронавирус не обошел меня стороной. При плановом тестировании получил положительный результат», - сказал Олег Хорохордин.
Он добавил, что заболевание проходит бессимптомно, его состояние – удовлетворительное. Но в ближайшие время он будет работать дистанционно.
«Правительство республики, все министерства и ведомства работают в плановом режиме», - добавил Хорохордин.
Глава региона напомнил, что на Алтае уже более 8 тысяч зараженных, из них выздоровело около 5,5 тысяч. Он призвал всех носить маски, пользоваться антисептиками, сохранять социальную дистанцию и минимизировать контакты и поездки.
Как ранее сообщал «Политсибру», коронавирусом уже переболели губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тывы Шолбан Кара-оол. Чуть позже – губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хакасии Валентин Коновалов.
Затем стало известно о положительном тесте у главы Кузбасса Сергея Цивилева. Шестым был глава Иркутской области Игорь Кобзев.