Почему Бийские медики бьются за статус ковидного госпиталя в Алтайском крае?

Новости 03.11.2020 11:55 1043

В Барнауле ковидный госпиталь готов развернуть на базе торгового центра. А в Бийске на базе ЦГБ практически полноценный госпиталь уже развернут. Он и работает как ковидный. Только не имеет соответствующего статуса.

Сегодня госпиталь имеет статус провизорного. По информации «Бийского рабочего», предполагалось, что он будет заниматься разделением пациентов с положительными анализами на ковид и отрицательными. Но это было еще до того, как начался стремительный рост заболеваемости. Правда потом режим пришлось сменить.

«Идет очень много пациентов с положительным анализом, - говорит заведующая первым инфекционным отделением ЦГБ Анна Семенова. - Например, в отделение поступили 30 человек, из них 28 оказались с коронавирусом. А перевести их куда-то крайне сложно. В ковидных госпиталях Бийска мест нет. В Барнауле тоже. Так что такие больные у нас находятся по три-четыре дня.

Основной поток пациентов начинается ночью. В восемь вечера в диагностическом центре завершают прием пациентов на компьютерную томографию, и весь поток направляется сюда. Доставляют людей в тяжелом состоянии, много пожилых, хроников - с почечной недостаточностью, сердечников, диабетиков. Почти все они нуждаются в подаче кислорода. Здесь работают 11 кислородных точек. В ближайшие дни их число собираются увеличить. Потребность на него велика.

Здесь могут оказать и реанимационную помощь, подключить к аппарату ИВЛ. Сейчас работают два аппарата, еще два готовят специалисты «Медтехники».

Помимо необходимого дыхательного оборудования в инфекционном отделении есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, бронхоскоп, своя клинико-диагностическая лаборатория. Помещения оборудованы рециркуляторами и ультрафиолетовыми лампами. Во время ремонта здесь сделали вытяжку с бактерицидными фильтрами. И что еще очень важно - для пациентов с патологиями в шаговой доступности, прямо на территории, находятся узкие специалисты. Все это позволяет медикам действовать оперативно.

Корпус инфекционного отделения ЦГБ сегодня позволяет в короткие сроки развернуть ковидный госпиталь почти на 100 мест. При этом есть возможность разделить потоки пациентов и лечить также нековидных пациентов. Сейчас больных с коронавирусом размещают в специальных боксах на первом и на третьем этажах. На втором лежат пациенты с другими инфекциями.

"Отделения изолированы друг от друга, поэтому нахождение в здании коронавирусных больных на них никак не скажется. Мы даже можем поднимать их наверх из другого приемного покоя", - говорит заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская.

Для развертывания полноценного ковидного госпиталя на базе инфекционного отделения ЦГБ готово почти все.

"Нам прислали требования, которые предъявляют при организации ковидного госпиталя. Мы готовы более чем на 80 процентов. Собственно, мы и работаем как ковидный госпиталь, только статуса не имеем", - говорит Лариса Фоминская.

По сути статус, за который не первый месяц бьются медики, решит вопросы не только с получением ковидных выплат сотрудникам. Официально став ковидным госпиталем, учреждение смогло бы получать препараты, которыми лечат коронавирусных пациентов в других учреждениях, которые необходимый статус имеют. Пока медикам тут приходится обходиться тем, что есть, теряя драгоценное время, в которое можно было бы проводить профильную терапию.

А самое главное статус, по мнению Ларисы Фоминской, помог бы решить самый важный кадровый вопрос. Ей то и дело звонят медики с вопросом, можно ли прийти на работу в госпиталь.

"Присвоение статуса ковидного госпиталя позволило бы создать нам бригады и работать посменно", - говорит она.

Все, чего ждут сегодня и медики отделения, и пациенты – лишь указа о присвоении статуса ковидного госпиталя. С точки зрения здравого смысла, для Бийска и соседних районов это самое рациональное решение, считают медики.